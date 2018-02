Bachelor Daniel Völz bekommt überraschend Rückendeckung! Ex-Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe (32) ist eigentlich mit Yeliz Koc befreundet – aber ihre Ohrfeige für Daniel kann er nicht gutheißen! "Ich will auch gar nicht auf Yeliz rumhacken, überhaupt nicht! Yeliz, du weißt, ich habe dich lieb. Backpfeife nein, muss nicht sein, absolut nicht. Definitiv nicht", stellte Sebi in seiner Instagram-Story klar! Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.