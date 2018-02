Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) war zwar nicht allzu lange im Dschungelcamp, aber am Lagerfeuer hat sie trotzdem einiges ausgepackt. Die spannendste Story für ihre Mitcamper: Die Transformation zur Frau und ihr Sexleben. Auch wenn das Model ganz offen antwortete, kam das Thema nicht bei allen so gut an. Germany's next Topmodel-Kandidatin Soraya Kajevic ist selbst Transgender und fand die Gespräche nicht so pralle. Im Promiflash-Interview hat sie erzählt, wieso!