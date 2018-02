SIE ist die Stylistin, der Stars und Sternchen vertrauen: Serena Goldenbaum kümmert sich bereits seit 30 Jahren um Promis wie Model Angelina Kirsch (29) oder die Schlagersängerinnen Vanessa Mai (25) und Andrea Berg (52). In letzter Zeit begleitet die Hamburgerin vor allem Moderatorin Sylvie Meis (39). Ob für Fotoshootings oder glamouröse Events, Serena weiß, wie sie ihre Kundinnen in Szene setzt. Im Promiflash-Interview erzählte Serena, was sie an ihrem Job besonders schätzt: "Jede Person ist immer aufregend. Den Menschen hinter dem Image kennenzulernen, das finde ich immer spannend – wie derjenige einfach so ist."