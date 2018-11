Bei Sylvies Dessous Models herrscht reine Frauenpower! In der Casting-Show sucht Model und Moderatorin Sylvie Meis (40) nach einem neuen Gesicht für ihre Unterwäsche-Kollektion und muss Woche für Woche Kandidatinnen nach Hause schicken. Unterstützt wird sie dabei von ihrer rechten Hand Marina Coburger und ihrer langjährigen Stylistin Serena Goldenbaum. Gegenüber Promiflash verriet Serena nun, wie viel Mitspracherecht sie und ihre Kollegin während des Entscheidungsprozesses wirklich haben.

Wie die Sendung zeigt, ist die Rollenverteilung in der Jury klar: Sylvie ist die Chefin und hat somit das letzte Wort. Für Serena ist das absolut kein Problem, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Dass Sylvie entscheidet, ist klar. Das machen wir aber in unserer täglichen Zusammenarbeit die ganze Zeit." Trotzdem lege die ehemalige Let's Dance-Moderatorin großen Wert auf die Meinung ihrer beiden Beraterinnen. Genau wie im Alltag mache Serena ihr in der Sendung Vorschläge, was die Looks der Girls angeht – die Entscheidungsgewalt liege letztes Endes allerdings bei Sylvie, die neben ihrem Moderatorenjob auch Markenbotschafterin von Dr. Niedermaier Regulat Pro Hyaluron ist.

Für Konflikte sorgt die eindeutige Aufgabenverteilung offenbar nicht. Denn: Die drei Frauen seien sich ohnehin meistens einig und würden sich durch ihre unterschiedlichen Blickwinkel perfekt ergänzen, so Serena. Die Arbeitsweise des Trios erklärte die Stylistin so: "Ich gucke natürlich, wie verwandelbar ein Mädchen ist. Sylvie schaut eher, ob das Model zu ihrer Marke passt und wie ihr Image ist. Marina achtet darauf, ob die Kandidatin in die Größen passt."

MG RTL D Sylvie Meis und ihr Team bei "Sylvies Dessous Models"

Instagram / serenagoldenbaum Marina Coburger, Sylvie Meis und Serena Goldenbaum, Jurorinnen bei "Sylvies Dessous Models"

Instagram / serenagoldenbaum Serena Goldenbaum, Make-up-Artist

