In der aktuellen Staffel von Der Bachelor herrscht mächtig Fremdschamalarm! In der vergangenen Woche schoss unter anderem Janine Christin Wallat ein wenig übers Ziel hinaus. Sie verfasste einen vor Romantik überquellenden Liebesbrief an Daniel Völz und machte sich damit zur absoluten Lachnummer unter ihren Rivalinnen. Auch bei Ex-Bachelor-Girl Denise Temlitz fällt Janine Christins Gefühlsoffensive leider durch, wie sie gegenüber Promiflash ausplauderte: "Ich fand den Liebesbrief leider peinlich, muss ich sagen. Nach vier Nächten der Rose und nicht mal einem Einzeldate und nur mal hier und da einem Gruppendate zu sagen, man hat sich verliebt..."