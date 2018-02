Diese Ohrfeige geht definitiv in die Geschichte von Der Bachelor ein. Nach ihrem romantischen Einzeldate inklusive Kuss mit Rosenkavalier Daniel Völz bekam Yeliz überraschend kein Blümchen für die nächste Runde. Ihre Reaktion: Sie holte aus und verpasste dem Immobilienmakler eine ordentliche Schelle. Zuschauer dürfte das an besonders harte Körbe aus den vergangenen Staffeln erinnert haben. Nachdem Angelina Heger (26) nach ihrem überraschenden Rausschmiss im Finale von Staffel vier einen regelrechten Wut-Abgang hingelegt hatte, ließ Erika Dorodnova (26) drei Jahre später an derselben Stelle der Show das Zornbarometer in die Höhe schießen.