Was wohl die Mutti dazu sagen würde? Zur Feier ihres 21. Geburtstags führte Kickerspross Brooklyn Beckham (18) seine Liebste Chloë Grace Moretz (21) jetzt in New York aus – und wurde dabei offenbar in eine für ihn sehr unangenehme Situation gebracht: In einer Bar wurde höchst professionell der Spice Girls-Megahit "Wannabe" angestimmt. Doch nicht etwa von Mama Victoria (43) und ihren Girlgroup-Kolleginnen – sondern von Dragqueens!