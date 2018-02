Na, wer ist denn diese schöne Begleitung an Niklas Schröders Seite? Kurz vor Valentinstag tauchte der ehemalige Bachelorette-Kandidat bei einem Event in Berlin mit einer quirligen Blondine auf. Doch wer ist die hübsche Unbekannte? "Genau, ich bin in Begleitung heute, das ist die Nadine, das ist eine gute Freundin von mir", plauderte er im Promiflash-Interview bei den Askania Awards aus. Nadine Trompka ist Bloggerin – der Junggeselle lernte sie bei verschiedenen Veranstaltungen kennen und die Chemie stimmt offenbar. Wie Nik betonte, sei die Influencerin aber wirklich nur eine gute Freundin und er immer noch Single.