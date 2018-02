Helene Fischer (33) gibt ihren Fans wieder Hoffnung! Die Schlagerikone muss ihre aktuelle Tour unterbrechen. Sie sagt ihre Konzerte in Berlin und zwei ihrer Gigs in Wien ab. Der Grund: eine Atemwegsinfektion. Damit versetzt Helene ihre riesige Fan-Base in Sorge: Wie schlecht steht es wirklich um das Ausnahmetalent? Die Bühnenqueen richtete jetzt rührende Worte an ihre Community!