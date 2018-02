Ist Daniel Völz der beliebteste Bachelor aller Zeiten? Aktuell lockt das Kuppelshow-Format so viele Zuschauer vor die Bildschirme wie seit sechs Jahren nicht mehr. Ist der Charmbolzen der Grund dafür? Eines ist klar: Der Immobilienmakler lässt nichts anbrennen, denn er geht in die absolute Knutschoffensive. Nicht nur die wollüstige Art des Geschäftsmanns scheint die Fans zu begeistern – sondern auch das bitchige Verhalten der Rosenanwärterinnen. Dieser Mix aus Drama und Leidenschaft kommt bei den Promiflash-Lesern ebenfalls prima an: Sie wählten Daniels Staffel zur unterhaltsamsten!