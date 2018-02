Die YouTube-Fans sorgen sich um Maren (25) und Tobias Wolf! Das Paar lädt seit über drei Jahren fast täglich ein Video im Netz hoch. Jetzt kündigte Maren aber eine Pause an: "Wir hoffen oder bitten euch um euer Verständnis. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt von mir und wir freuen uns, wenn es dann bald wieder losgeht", erzählte sie traurig in einem YouTube-Clip. Doch was ist der Grund für die Auszeit? Eine Zuschauerin hat einen Verdacht: "Irgendwie habe ich das Gefühl, dass etwas passiert ist, da Maren so aufgelöst wirkt. Falls es so sein sollte, wünsche ich euch viel Glück." Tobias berichtete in den vergangenen Videos immer wieder über den kritischen Gesundheitszustand seiner Großeltern.