Anfang Februar schockte Helene Fischer (33) ihre Fans mit dieser Nachricht: Krankheitsbedingt musste sie ihre Konzerte in Berlin und in Wien absagen – insgesamt fielen sieben Shows aus. Eine Atemwegsinfektion hatte die 33-Jährige flach gelegt. Nach Wochen des Bangens können ihre Bewunderer nun endlich aufatmen: "Liebe Helene-Fischer-Fans, wir freuen uns sehr, Euch mitteilen zu können, dass Helene ab morgen, Freitag, den 16.02.2018, ihre Tournee fortsetzen kann. Eine finale Information zu eventuellen Ersatzterminen für die beiden ausgefallenen Wien-Shows und die fünf Konzerte in Berlin folgt im Laufe der nächsten Woche”, schreibt ihr Veranstalter Semmel Concerts auf Facebook.