Die Gerüchteküche um Deutschlands begehrtesten Junggesellen brodelt: Wird der nächste Bachelor ein Promi? Während die bisherigen Rosenkavaliere unbeschriebene Blätter in der TV-Landschaft waren, wäre das etwas ganz Neues in der RTL-Kuppelshow. Ex-Bachelorette-Boy Niklas Schröder könnte sich einen VIP-Mann gut beim Format vorstellen – durchaus auch sich selbst. "Wenn sie mich fragen würden und ich wäre single, klar", sagte er jetzt im Promiflash-Interview.