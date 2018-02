Die Vorbereitungen laufen! Seit Anfang Februar können sich Club der roten Bänder-Fans freuen: Es gibt offizielle Pläne für einen Film. Nach dem Tod von Anführer Leo (Tim Oliver Schultz, 29) im Serienfinale soll es in der Kinoversion um die Vorgeschichte der kranken Kids gehen. Kennt Timur Bartels (22) bereits erste Details? "Wir bekommen jetzt die Drehbücher erst, wir haben sie noch gar nicht gelesen. Dann muss man mal gucken, wie es weiter geht. Wir sind da noch voll in den ganzen Startbesprechungen", erzählte der Alex-Darsteller im Promiflash-Interview in der Ustinov Green Carpet Lounge bei der Berlinale.