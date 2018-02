Vertauschte Rollen! In der vergangenen Staffel von Der Bachelor fand Sebastian Pannek (31) seine große Liebe: Rosenanwärterin Clea-Lacy Juhn (26). Ein Jahr später beobachtet das glückliche Couple nun die Liebesabenteuer von Junggeselle Daniel Völz – natürlich VOR dem TV-Bildschirm. Wie geht es ihnen dabei? Promiflash hat bei den Turteltauben nachgehakt!

Clea-Lacy erklärte im Interview, dass es für sie eine entspannte Angelegenheit sei – sie genieße es, die Ladys in der Bachelor-Villa zu beobachten: "Was passiert da jetzt und wie halten es die Mädels miteinander aus und wie ist der Kampf um den Bachelor." Sebastian hingegen fiebert im heimischen Wohnzimmer mit seinem Nachfolger mit: "Natürlich leide ich mit, ich lasse mich natürlich davon unterhalten. Ich rege mich aber auch sehr häufig auf und würde am liebsten mal eingreifen."