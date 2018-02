Sie haben endlich aufgeklärt, was wirklich los war! Zwei Wochen lang pausierte das Vlogger-Pärchen Maren (25) und Tobias Wolf auf YouTube. Gründe wollten die Eheleute zunächst nicht nennen – und die Fans reagierten besorgt! Jetzt meldete sich das Power-Couple zurück und stellte klar, wie es zu der Kamera-Auszeit gekommen war: "Ihr habt über die Wochen schon mitbekommen, dass es immer wieder mit Oma und Opa Probleme gab, dass sie im Krankenhaus waren. Das ist alles in der letzten Zeit sehr, sehr viel geworden", erklärte Tobi. Gestorben sei zum Glück niemand. Allerdings hätten er und seine Frau einfach mal mehr Zeit mit ihren Verwandten gebraucht. Auf YouTube wird das Paar in Zukunft einen Gang runterfahren und einen Clip weniger pro Woche produzieren.