Mit der neuen Flamme die nackte Exfrau im TV angucken – ein Traum-Date à la Richard Lugner (85). Der österreichische Unternehmer ist inzwischen seit knapp einem Jahr von seiner Verflossenen Cathy (28) getrennt. Die Blondine ist nach dem Liebes-Aus wieder auf der Suche nach ihrem Traumprinzen: bei Naked Attraction! Splitterfasernackt zeigte sich Cathy am Montag in der Show – und das ließ sich auch ihr Ex nicht entgehen: Mit seiner aktuellen Liebsten Anastasia schaute der Baulöwe sich die Sendung an!