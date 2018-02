Für eine tolle Rolle würde sie auch einen Kahlschlag in Kauf nehmen! In den vergangenen Jahren entdeckte Ex-Germany's next Topmodel-Finalistin Marie Nasemann (28) nach und nach ihre Liebe für die Schauspielerei. Dabei scheut sie auch keine Beauty-Transformationen, schließlich ließ sie sich vergangenes Jahr für eine TV-Produktion sogar eine Blondierung verpassen. Marie würde aber noch weiter gehen, wie sie jetzt im Promiflash-Interview ausplauderte: "Für eine gute Rolle würde ich ziemlich viel machen. Da würde ich mir vielleicht sogar mal 'ne Glatze schneiden lassen!"



