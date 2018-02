Bonnie Strange (31) ist entsetzt! Die Model-Beauty ist aktuell im siebten Monat schwanger und fiebert mit ihrem Freund Leebo Freeman auf ihren ersten Nachwuchs hin. Im Moment wird sie allerdings von einigen Schwangerschaftskomplikationen geplagt. Am Istanbuler Flughafen erlitt sie nun sogar einen Kreislaufkollaps. Im Netz beschwert sich die werdende Mama über die Reaktion der anwesenden Fluggäste.

Instagram / leebothestampede Bonnie Strange mit Freund Leebo

In ihrer Instagram-Story schildert Bonnie die prekäre Situation: "Ich hatte heute in Istanbul am Flughafen einen Kreislaufzusammenbruch. Mir ging es sehr schlecht und niemand von den Menschen dort hat mir geholfen", zeigt sie sich schockiert. Vor allem der abfällige Kommentar von drei Frauen schürt ihre Wut: "Die haben sogar empört geschaut und gesagt: 'Oh, was ist mit diesem Mädchen denn los?' Mit einem Blick, als wäre ich peinlicher Dreck", berichtet sie verärgert.

Bonnie Strange/Instagram Bonnie Strange

Die Social-Media-Queen ist sich sicher, dass allen Anwesenden klar war, dass vor ihren Augen eine Schwangere zusammenbrach. Umso deprimierender findet sie das fehlende Hilfsangebot: "Echt traurig, solche Menschen", fällt sie ein gnadenloses Urteil. Ist Bonnie zu Recht aufgebracht? Stimmt im Voting ab!

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange am Santa Monica Beach

