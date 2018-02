Nicht nur ein Happy End für Christian und Anastasia! Seit wenigen Wochen flimmert der dritte Teil von Shades of Grey über die Kinoleinwand. Zwar sahen sich bislang weniger Fans den Streifen an, als es bei den ersten beiden Filmen der Fall war, doch trotzdem gibt es Grund zur Freude. Denn das Finale der SM-Romanze begeisterte die Kino-Zuschauer restlos! Auch bei den Promiflash-Lesern kommt der sexy Showdown viel besser an als seine Vorgänger, wie eine eindeutige Umfrage beweist.



