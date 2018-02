Model-Mama Heidi Klum (44) mit Babybauch – dieser Anblick ist tatsächlich schon mehrere Jahre her. Aktuell kann das Supermodel ein unglaubliches Jubiläum feiern: Über 20 Jahre ist Heidi schon im Fashion-Business erfolgreich. Privates Glück fand sie in der Zeit zwar nicht immer mit den richtigen Männern, ist dafür aber als Mama mit ihren Kids megahappy. Wie schön so eine Schwangerschaft bei Heidi aussieht, stellte sie gleich viermal unter Beweis und sorgte immer wieder für Staunen!

Phillip Faraone/Getty Images for Marie Claire Heidi Klum, Model und Moderatorin

Bis heute unvergessen ist Heidis Wow-Auftritt auf dem Life Ball in Wien: In einem glänzenden dunkelroten Kleid raubte sie im Mai 2005 allen Zuschauern den Atem – großer Babybauch und glamouröse Retro-Frisur inklusive! Vier Monate später durften Heidi und ihr damaliger Mann Seal (55) dann ihr Glück in den Armen halten: Am 12. September kam Söhnchen Henry Günther (12) auf die Welt, ein Jahr nach Heidis ältester Tochter Leni (13).

Action Press / SIPA PRESS Heidi Klum auf dem Life Ball 2005 in Wien

2006 bezauberte das Topmodel wieder mit Baby-Glow: Auf Henry folgte ihr zweiter Junge Johan Riley (11). Witzig: Wenige Tage vor seiner Geburt hatte Heidi noch ihre legendäre Halloween-Party gefeiert und den Mega-Babybauch unter einem wuchtigen Apfel-Kostüm versteckt! Drei Jahre später wurde Heidi mit der Geburt von Lou (8) zur Vierfach-Mutter. Kurz vor diesem aufregenden Ereignis führte Heidi ihre Kugel mit Seal zu den Emmy Awards aus – im elegant-glitzernden Partner-Outfit in Schwarz. Welcher der drei Looks gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Rachel Worth / WENN Heidi Klum an Halloween 2006

Kevork Djansezian/Getty Images Heidi Klum und Seal bei den Emmy Awards 2009



