Das erste Mal ist immer etwas Besonderes. Eigentlich hält Supermodel Heidi Klum (44) ihre Kinder von der Außenwelt fern. Bei einer Fashionshow in Hollywood am Mittwochabend war dies allerdings etwas anders. Ihre 13-jährige Tochter Leni durfte die Mama zum großen Event begleiten und sich mit ihr in die erste Reihe setzen. Es ist der erste öffentliche Auftritt eines Klumnachkömmlings.