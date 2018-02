Das ist sie also – die neue Frau an Anthony Schirrus Seite! Seit Wochen brodelt um den Ex-Love Island-Kandidaten die Gerüchteküche. Diverse verdächtige Posts lassen vermuten: Der Kuppelsendungs-Schnuckel ist nach dem plötzlichen Liebes-Aus mit Show-Kollegin Donna Adrienne im Oktober wieder unter der Haube. Jetzt bestätigt Anthony die Beziehungs-Spekulationen endlich selbst – mit einem süßen Schnappschuss seiner Flamme auf seinem Social-Media-Profil!

Instagram / anthonypalmerio Bianca Jenny auf Anthony Schirrus Schoß

Anzeige

Anthony konnte es offenbar nicht länger für sich behalten: In seiner Instagram-Story postete der verliebte TV-Star ein Foto seiner Liebsten, die darauf friedlich auf seinem Schoß schlummert. Das kommentierte der Reality-Beau glücklich: "Ich habe die schönste Frau, mit oder ohne Make-up. Ein Traum!" Das allererste Pärchenfoto der beiden lässt allerdings noch auf sich warten. Aber Moment mal, die Dame kennen wir doch!

Instagram / bibiancooj Dieter Bohlen und Bianca Jenny in Dubai

Anzeige

Bei der blonden Schönheit handelt es sich um das ehemalige DSDS-Sternchen Bianca Jenny! 2017 hatte die Sängerin an der Castingshow teilgenommen, war aber bereits im großen Recall in Dubai rausgeflogen. Auf Instagram hat sich Bianca allerdings schon eine fette Fanbase aufgebaut – knapp 9.000 Follower! Ob sich die Turteltauben wohl auch über das soziale Netzwerk kennengelernt haben?

Love Island, RTL II Anthony Schirru, "Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de