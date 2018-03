Michael Schulte (27) ist die deutsche Hoffnung beim ESC in Lissabon! Aber wer unterstützt den 27-Jährigen in Portugal und steht ihm mental zur Seite? Eine Frau darf da auf keinen Fall fehlen, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Meine Verlobte kommt natürlich mit." Aber auch seine Familie und Freunde wollen mit dabei sein: "Die haben sogar schon nach Flügen geschaut. Die sind teilweise sehr, sehr verrückt." Na, bei so einem Support kann es ja nur Punkte regnen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de