Ihr wachsender Nachwuchs raubt ihr den Schlaf! Im Januar überrascht Bonnie Strange (31) ihre Follower mit diesen süßen News: Die Blondine und ihr Schatz Leebo Freeman erwarten ihr erstes Baby! Der kleine Fratz macht dem Model jedoch schon jetzt zu schaffen: Wie Bonnie jetzt in ihrer Instagram-Story zeigt, leidet sie an Schlaflosigkeit! Die ruhelosen Stunden nutzt die gebürtige Russin aber aus – und verwandelt ihr Hotelbett in eine nächtliche Privatparty inklusive Lipsync-Einlage.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de