Ging Heidi Klum (44) in der gestrigen Germany's next Topmodel-Folge zu weit? Die Fotoshootings gehören stets zu den Highlights der Model-Castingshow und halten für die jungen Teilnehmerinnen immer wieder große Herausforderungen bereit. Sind es sonst meistens die nackigen Erotikmomente, die für Wirbel sorgen, übertraf man sich in Heidis Sendung nun einmal wieder selbst. Die Mädchen mussten bei brütender Hitze auf einem Trampolin springend für einen Fotografen posieren – in dicken Winterklamotten! Das ging vielen GNTM-Zuschauern endgültig zu weit.

Karibisches Traumwetter und Kleidung, die wärmend genug für die Skipiste wäre – das ist wahrlich keine gute Mischung. Schon vor der Austrahlung der gestrigen Episode machten Pics des Shootings die Runde und es wurde bekannt, dass vor allem die sensible Zoe Saip mit dieser Challenge stark zu kämpfen hatte. Sie brach vor Verzweiflung in Tränen aus und erlitt sogar einen kleinen Schwächeanfall. Für Heidi schien die an ihre Kandidatinnen gestellte Aufgabe dennoch nicht übertrieben hart zu sein. Das sahen viele Twitter-User ganz anders. "Ich mache auch immer ein Fotoshooting in Winterklamotten, auf einem Trampolin, in der Karibik", postete ein Zuschauer sarkastisch. Eine andere Person schrieb: "Wir ziehen ihnen bei 30 Grad einfach dicke Winterklamotten an und begründen es mit so etwas Beklopptem wie 'antizyklischer' Mode." Derselbe Social-Media-Nutzer brachte seine Empörung auf den Punkt: "Wie können wir die #GNTM-Kandidatinnen auch in diesem Jahr wieder richtig schikanieren?"

Auch die Promiflash-Leser finden das Shooting in Wintermode ziemlich heftig. Schon als die Paparazzi-Schnappschüsse vor einigen Tagen die Runde machten, zeigte sich, dass sich die Begeisterung über diese TV-Idee in Grenzen hielt. Zwar ist die knappe Mehrheit der Meinung, dass ein echtes Topmodel mit so einer Schwierigkeit umgehen müsse, fast genauso viele Abstimmende glauben aber: Das ist eine Spur zu heftig!

