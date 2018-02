Kardashian-Fans müssen nicht auf neue Babybauchfotos verzichten! Nachdem Kylie Jenner (20) vor wenigen Wochen ihr Töchterchen Stormi auf die Welt brachte und Kim Kardashian (37) dank einer Leihmutter im Januar ihr drittes Kind begrüßen durfte, wird auch bald Khloe (33) Mama. Im Gegensatz zu ihren Schwestern hält die Jeansdesignerin ihre Schwangerschaft nicht bis zuletzt geheim: Jetzt gibt's ein neues süßes Babybauch-Update von Khloe!

Charley Gallay / Getty Images Kim Kardashian, Kylie Jenner und Khloe Kardashian im Nobu Malibu

Nach ihrem letzten Selfie im gemütlichen Bademantel-Style wird's jetzt wieder elegant: Die 33-Jährige teilte auf ihrem Instagram-Profil ein neues Foto, das zeigt, wie sehr ihr Babybauch in den letzten Wochen gewachsen ist. Aktuell ist die Realitybeauty im achten Monat schwanger – kein Wunder, dass sich ihr weißes Kleid so enorm wölbt! Darüber trägt Khloe ein weißes Jäckchen, ihre Haare sind zu einem hohen Zopf gebunden: ein Look, den ihre Fans schon einmal bewundern durften.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Anfang Januar zeigte sich Khloe mit längeren Haaren und noch kleinerem Bäuchlein auf ihrem Insta-Profil, trug aber ein ähnliches Outfit. Damals wie heute überschlagen sich ihre Fans mit Lob für die schwangere Kardashian-Dame, die gerade ihr erstes Kind mit Tristan Thompson (26) erwartet. "Du wirst so eine großartige Mama. Du verdienst dieses Glück einfach", schrieb ein Follower unter ihren aktuellen Post, der schon über 2,5 Millionen Likes einsammeln konnte. Immerhin musste Khloe jahrelang auf ihre eigenen Schwanger-News warten, während ihre Schwestern immer wieder im Babyglück schwebten – in wenigen Wochen ist dann auch sie endlich Mutter!

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian in der "The Ellen Show"

