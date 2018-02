Vor wenigen Wochen snapte Sarah Lombardi (25) ihren Ex-Partner Pietro (25) aus dem Gym. Die Fans des einstigen Traumpaares spekulierten über ein Liebes-Comeback – vergebens. Dass die zwei im selben Fitnessstudio trainieren, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Jetzt klärte die junge Mama im Promiflash-Interview auf, was es mit dem Video auf sich hatte: "Das war so lustig. Ich war auf dem Laufband am Laufen und irgendwann war ich fertig, drehe mich um und Pietro war da richtig leidend auf diesem Stepper drauf."



