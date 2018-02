Bestie statt Bachelor! Für Lina Kolodochka und Yeliz Koc scheint sich die Teilnahme an der Kuppelshow trotz Rosenpleite offenbar trotzdem gelohnt zu haben: Die Blondine und die Brünette verlassen die TV-Villa zwar nicht mit Daniel Völz an ihrer Seite, dafür aber mit einer brandneuen Freundin – inklusive zwei megacoolen Spitznamen füreinander. Jetzt packt Lina aus: So kam es zu ihren witzigen Nicknames!

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Fernsehstar

Mit ihrem Foto auf Instagram besiegelt Lina ihre Freundschaft mit ihrer ebenfalls verschmähten Nebenbuhlerin: Ein strahlender Schnappschuss zeigt die Girls in zueinander passenden T-Shirts: "Während unserer Bachelor-Zeit haben wir die Spitznamen 'Black' für Yeliz und 'Yellow' für mich bekommen und das nur, weil Yeliz immer öfter eine schwarze und ich eine gelbe Lederjacke getragen haben", erklärt die BWL-Studentin den Aufdruck 'Team Black & Yellow'.

Instagram / yeliz.koc.official Lina Kolodochka und Yeliz Koc

Auch ihre brünette Mitstreiterin teilte bereits Aufnahmen des doppelten Kuppel-Lottchens – und das sogar noch während ihrer Zeit in der Flirt-Show: Nicht in ihren kunterbunten Lederjacken, aber dafür in zauberhaften Kleidern lächeln die Rosenjägerinnen in Yeliz' Upload um die Wette. Mit der rührenden Bildunterschrift "Freunde für's Leben" und dem Hashtag "Rosenschwestern" bewies die Klatschkanone noch vor ihrem Rausschmiss eins: Nichts geht über eine BFF!

Instagram / yeliz.koc.official Yeliz Koc, Netz-Star

