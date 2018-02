Hat sich Daniel Völz wirklich verplappert? Ein Valentinstags-Post wird dem diesjährigen Bachelor derzeit zum Verhängnis. Auf Instagram schrieb er unter ein Pic von sich und einer roten Vespa: “Dank der lustigen Presse, hab ich ja anscheinend auch eine neue Freundin!” Ist er also so kurz nach der Aufzeichnung der Kuppelshow schon wieder Single? Schnell ergänzte der Immobilienmakler offenbar ertappt: “Hätte ich bloß gewusst das noch eine dazu kommt, dann hätte ich auch was vorbereitet!” Die Promiflash-Leser haben daraufhin eine klare Meinung zum Beziehungsstatus des Rosenkavaliers: Vergeben ist er ganz sicher nicht!



