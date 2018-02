Hat Daniel Völz hier etwa schon verraten, dass es mit seiner Auserwählten am Ende nichts wird? Kommende Woche stehen beim Bachelor die Dreamdates an. Doch obwohl die der Vorschau zufolge auch ziemlich traumhaft für Daniel verlaufen sollen, scheint der Unternehmer in Deutschland wieder auf dem Boden der Single-Tatsachen angekommen zu sein. Oder was sollte dieser mysteriöse Post zum Valentinstag bedeuten?

Während das Kuppelformat noch in vollem Gange ist, lässt es sich Daniel gerade in seiner Heimat Berlin gut gehen. Dass er dort nicht wie erwartet heimlich die Zweisamkeit mit seiner letzten Rosenlady genießt, ließ nun ein Beitrag auf Instagram vermuten: "Dank der lustigen Presse habe ich ja anscheinend auch eine neue Freundin! Hätte ich das bloß gewusst", kommentierte der 32-Jährige amüsiert ein Foto von sich. Ex-Bachelor-Kandidatin Kattia Vides (29) schöpfte direkt Verdacht und antwortete dem TV-Kavalier: "Wie? Schon wieder solo so kurz nach dem Bachelor? Theoretisch solltest du zu diesem Zeitpunkt mit deiner Auserwählten zusammen sein!" Sichtlich ertappt überarbeitete der Charmebolzen seinen Text direkt noch einmal: "Hätte ich bloß gewusst, dass noch eine dazu kommt, dann hätte ich auch was vorbereitet."

Auf welche "neue Freundin" Daniel in dem Beitrag wohl anspielte? Vor wenigen Wochen machte die Info eines Insiders die Runde, der Autofan hätte eine geheime Liebelei mit Love Island-Sternchen Chethrin Schulze (25) am Laufen. Mit seinem Post wollte er die Spekulationen der Presse offenbar ein bisschen auf den Arm nehmen. Doch ob er damit nun versehentlich auch den Ausgang der Kuppelshow verraten hat?

