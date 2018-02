Ihre Mähne gibt ihr Kraft! Die Schauspielerin Sophie Turner (22) ist seit 2011 Teil der Erfolgsserie Game of Thrones. In dem Fantasy-Epos verkörpert sie Sansa Stark und muss sich für die Rolle regelmäßig ihr eigentlich blondes Haar rot färben. Was ihr anfangs schwerfiel, verbindet die 22-Jährige heute mit Stärke – denn den Haarton assoziiert sie mit der Entwicklung des Stark-Mädchens!

Frazer Harrison / Getty Images Sophie Turner bei den Screen Actors Guild Awards 2017

Anzeige

"Als ich 13 war, musste ich meine Haare das erste Mal von Blond auf Rot für die Sendung färben. Meine erste Reaktion darauf war: 'Oh Gott, das ist so seltsam, das bin ich nicht!'", stellte sie jetzt gegenüber People fest. Doch das sollte sich ändern: "Aber meine Rolle veränderte sich von einem unsicheren jungen Mädchen in eine starke Frau, die sehr selbstbewusst ist." Wenn sie nun also an ihre rote Mähne denke, falle ihr gleichzeitig auch immer wieder der kraftvolle Serien-Charakter ein.

Frazer Harrison / Getty Images Sophie Turner bei den Academy Awards 2016

Anzeige

Trotz der Tatsache, dass sich die Britin als Rotschopf kraftvoll fühle, liebe sie es auch, mit ihren Haarfarben zu experimentieren: "Als Blondine fühle ich mich auf eine andere Art und Weise selbstbewusst. Ich habe wieder meine Naturhaarfarbe und dachte daraufhin: 'Ja verdammt, ich fühle mich wieder wie Sophie!" Weil die Darstellerin auf solche Nuancen achte, versuche sie auch möglichst auf Perücken am Filmset zu verzichten – für die Dreharbeiten an der aktuellen "Game of Thrones"-Finalstaffel soll sie derzeit allerdings eine Ausnahme machen.

Frazer Harrison / Staff Schauspielerin Sophie Turner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de