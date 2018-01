Neue Teaser für alle Game of Thrones -Fans! Auf die ersten Folgen der allerletzten Staffel müssen die Zuschauer zwar noch bis 2019 warten, allerdings sorgt der Cast in Interviews für immer mehr Spannung und Vorfreude. Nachdem Samwell-Darsteller John Bradley (29) bereits ein episches Finale versprach, legt nun Sophie Turner (21) nach: Die Britin gibt preis, wie emotional die Schauspieler ihre allerletzten Drehbücher aufgenommen haben!

Im Interview mit Entertainment Weekly gab die Sansa-Darstellerin einen Einblick in die Zeit mit ihren Kollegen, in der sie gemeinsam das Skript lasen. "Wir haben die Vorhänge geschlossen und uns vom Rest der Welt abgeschnitten. Wir saßen sechs Stunden in diesem Raum, haben es durchgelesen, geweint und gelacht", sagte die frisch verlobte Sophie. Der ganze Cast habe applaudiert, erinnerte sich die 21-Jährige – und gab auch ein paar Details zum Schicksal ihrer Rolle preis.