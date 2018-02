Inzwischen ist es ja gang und gäbe, dass prominente Menschen gern mal ein Bild von sich aus Kindertagen posten. Nun hat wieder eine bekannte Dame einen niedlichen Schnappschuss aus der Vergangenheit geteilt. Na, erkennt ihr diese süße Schnute mit dem fragenden Blick? Heute sieht sie ganz anders aus – auch dank zahlreicher Operationen und einer Komplett-Verwandlung. Und auch nackt kennen die TV-Zuschauer sie bereits! Wer ist dieses putziges Mädchen?

Facebook / Patricia Blanco Patricia Blanco, Ex-Dschungelcamp-Kandidatin

Es ist doch tatsächlich Patricia Blanco (47)! Die Ex-Adam sucht Eva-Kandidatin veröffentlichte jetzt die drollige Aufnahme aus früheren Zeiten bei Instagram. Dazu schreibt sie in Hashtags: "Noch mal Kind sein" und "Wäre toll". Da sehnt sich offenbar jemand nach dem Leben als Mini-Patricia. Klar, denn Patricia musste als erwachsene Frau schon so einiges erleben. Ständige Schlagzeilen, der Dauer-Zoff mit ihrem Vater Roberto Blanco (80) und eine komplette optische Veränderung prägen die letzten Jahre der TV-Darstellerin.

ActionPress/SUCCO,RALF Patricia Blanco, TV-Gesicht

Inzwischen kämpft Blanco übrigens mit ihren Brüsten. Nach einer Straffung starben ihr beide Brustwarzen ab. Jetzt versucht die 47-Jährige ihre Oberweite wieder in Schuss zu bekommen – klar, solche Probleme hatte man als kleines Kind wirklich nicht...

Facebook / p.blanco.fanpage Patricia Blanco, Reality-Show-Teilnehmerin

