Er ist unser Beitrag für den Eurovision Song Contest in Portugal: Michael Schulte (27) fährt nach Lissabon! Für seine ESC-Teilnahme muss der Sänger jedoch noch etwas an seinem Portugiesisch feilen – damit klappt es bisher nämlich nicht so wirklich. "Ich kann nur obrigado oder obrigada und bin mir unsicher, wann man was sagt", erzählte der 27-Jährige gestern nach seinem Sieg beim Vorentscheid im Promiflash-Interview.



