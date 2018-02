Sie sind so happy! Vor wenigen Tagen machten es Schauspielerin Sila Sahin (32) und ihr Ehemann Samuel Radlinger (25) offiziell: Sie erwarten ihr erstes Kind! Die Schauspielerin ist bereits im fünften Monat schwanger, ein kleines Bäuchlein lässt das Glück unter ihrem Herzen bereits erahnen. Und die Bald-Eltern kennen sogar schon das Geschlecht – obwohl sie mit der Sprache noch nicht so richtig rausrücken wollen. Hat sich Sila trotzdem schon verraten?

Snapchat / diesilasahin Samuel Radlinger und Sila Sahin in Hamburg

Im Gespräch im RTL Exclusiv plaudert Sila über ihre Schwangerschaft. Der ehemalige GZSZ-Star ist zu ihrem Schatz nach Norwegen gezogen, Samuel ist Fußballprofi und spielt aktuell auf Leihbasis beim norwegischen Erstligisten Brann Bergen. Die Frage nach dem Geschlecht des Kindes will Sila im Interview aber dann doch nicht beantworten: "Ich weiß was es wird, aber ich darf es nicht verraten." Warum sie es nicht verraten darf, sagt sie nicht. Dafür rutscht ihr aber dann noch folgendes raus: "Es wird ein Wikinger." Moment mal: Heißt das also, dass die beiden einen Jungen erwarten? Hat sich Sila da vielleicht ein bisschen verplappert?

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihr Ehemann Samuel Radlinger-Sahin (v.r.)

Selbst wenn: Die 32-Jährige würde es trotzdem nicht verraten. Um somit müssen sich die Fans wohl einfach noch ein bisschen gedulden, bis die Schauspielerin das große Geheimnis lüftet. Das Wichtigste für Sila und Samuel ist jetzt sowieso erst einmal, dass ihr kleines Baby gesund ist – ob nun ein Wikinger oder eine kleine Prinzessin.

Andreas Rentz Schauspielerin Sila Sahin in bei den Filmfestspielen in Cannes 2017

