Ehrliches Statement zum Busch-Exit! Giuliana Farfalla (21) ergriff in der diesjährigen Staffel als Erste die Flucht aus dem Dschungelcamp. Doch der freiwillige Ausstieg brachte ihr einen ordentlichen Shitstorm ein. Der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin wurde nämlich vorgeworfen, das Experiment nur angetreten zu haben, um mediale Aufmerksamkeit abgreifen zu können. Jetzt sprach die Beauty Klartext: "Ich kann an der Stelle nur sagen: Ich bin nicht nur wegen meinen Followern da reingegangen", machte sie im Promiflash-Interview deutlich.



