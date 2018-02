Ist sie im Magerwahn? Beim Bachelor konnten die Zuschauer noch Angelina Hegers (26) weibliche Rundungen bewundern – von denen ist auf aktuellen Fotos der Ex-Kandidatin allerdings keine Spur mehr zu sehen. Es ist kein Geheimnis, dass sich die schöne Blondine mit knallhartem Work-out fit hält, doch hat sie das nun etwa übertrieben? Zumindest bei ihren Followern lässt ein Schnappschuss jetzt alle Alarmglocken schrillen. Sie finden: Angelina ist viel zu dünn!

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger

Ein aktuelles Instagram-Pic zeigt die 26-Jährige in einem körperbetonten Outfit, das unterstreicht, wie extrem erschlankt sie ist. Was ist nur mit ihr passiert? Diese Frage scheinen sich auch viele Follower zu stellen, die unter besagtem Post prompt eine Diskussion beginnen: "Ich hoffe, das es bearbeitet ist. Schrecklich dünn. Kein gutes Vorbild", "Warum hast du so viel abgenommen?" und "Wo sind deine Kurven geblieben? Jetzt bist du nur Haut und Knochen", reagieren einige User erschrocken. Andere finden Angelinas Figur hingegen top und loben ihren sportlichen Ehrgeiz und ihre Disziplin.

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger beim Sport

Fitness ist für die TV-Beauty ein absolutes Muss, wie sie bereits vor Längerem im Promiflash-Interview erzählte: "Ich mach momentan sehr sehr viel Sport, das brauch ich aber auch, um einfach ein bisschen Stress abzubauen und den Kopf wieder freizukriegen." Schon damals appellierte sie, dass man sich aber keine Sorgen um sie machen müsse.

WENN / AEDT Angelina Heger bei der AEDT Media Network Sommerparty 2017

