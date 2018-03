Auf ihrem Instagram-Profil wimmelt es vor Sport-Pics. Denn Angelina Heger (25) hält sich sogar im Traumurlaub in der Dominikanischen Republik an ihr hartes Sportprogramm. Ob Tennis, Volleyball oder Gewichte stemmen – Angelina liebt schweißtreibende Workouts. Und das Body-Ergebnis kann sich sehen lassen: Angelina ist so fit wie nie!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de