Vor 13 Jahren wurde Jensen Ackles (39) über Nacht zum gefeierten Star. In der Mystery-Serie Supernatural spielt er den Dean Winchester an der Seite von Kollege Jared Padalecki (35) und bringt damit die Frauenherzen reihenweise zum Dahinschmelzen. 2010 erlebt der schnucklige Schauspieler ein richtiges Highlight-Jahr: So feiert Jensen sein Debüt hinter der Kamera und führt noch im selben Jahr seine Langzeitfreundin Daneel vor den Altar. Mittlerweile hat das Dream-Couple zwei Töchter und einen Sohn. Der Vollblut-Papa beweist damit allemal, dass man Familie und Karriere supereasy unter einen Hut bekommt.



