Kehrt "Supernatural" vielleicht für eine 16. Staffel zurück?

2019 flimmerte die letzte Staffel von "Supernatural" über die Bildschirme. Doch die Fans und auch die Hauptdarsteller Jensen Ackles (46) und Jared Padalecki (42) hoffen offenbar auf eine Fortsetzung. "Falls und wenn 'Supernatural' zurückkommt, wird es eine Herzensangelegenheit sein und wir werden jede Stunde investieren, um sicherzustellen, dass es dem Kanon, der Fangemeinde, der Geschichte und den Charakteren so treu bleibt wie möglich", erklärt Jared nun auf der Promo-Tour zu seiner neuen Serie "Walker", wie kino.de berichtet.

Das wohl größte Problem ist nicht das mangelnde Interesse an einer weiteren Staffel – die Liebhaber der Drama-Fantasy-Serie brennen auf neue Geschichten um die Brüder Dean und Sam Winchester. Doch sowohl Jared als auch Jensen sind derzeit beruflich sehr eingespannt. Letzterer steht beispielsweise für die Serie "The Boys" vor der Kamera. Während sein Co-Star sich auf seine Show "Walker" konzentriert. Jared soll aber zumindest eine zündende Idee für eine "Supernatural"-Fortsetzung parat haben: Er hofft wohl auf eine Mini-Serie. Diese soll nach dem letzten Abenteuer der Winchesters, gleichzeitig aber vor dem eigentlichen Ende spielen. Ob dieser Plan schon bald in die Tat umgesetzt wird, ist unklar.

15 Staffeln gibt es von "Supernatural". Im Mittelpunkt der Show von Produzent Eric Kripke stehen zwei Brüder, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als die beiden noch Kinder waren. Ihr Vater John, gespielt von Jeffrey Dean Morgan (58), versucht Dean und Sam so gut es geht aufzuziehen. Um Rache an dem Mörder seiner Frau zu nehmen, jagt er alles Übernatürliche. Dean nimmt sich dem, als er erwachsen ist, an und holt seinen jüngeren Bruder später mit ins Boot.

Getty Images Jensen Ackles und Jared Padalecki, "Supernatural"-Stars

Jeffrey Dean Morgan und Jensen Ackles in "Supernatural"

