Jared Padalecki verrät: Wird es "Supernatural"-Reboot geben?

Der Schauspieler Jared Padalecki (41) erzählt in einem Interview mit Collider, dass er sich vorstellen könne, die berühmte Serie "Supernatural" wieder aufleben zu lassen! Zwar gäbe es momentan keinen exakten Plan für einen Reboot, doch sollen er und sein Co-Star Jensen Ackles (46) offen dafür sein. "Es ist nicht so, dass ich nicht ernsthaft darüber nachgedacht hätte", verrät der 41-Jährige und fügt hinzu: "Es ist das Timing. Es ist die Verfügbarkeit." Dennoch sei seine Antwort bezüglich einer Neuauflage der Kultserie ein klares "Ja".

Besonders wichtig sei dem Sam Winchester-Darsteller, dass die Qualität nicht leiden dürfe: "Jensen und ich fühlen uns so sehr zu unserer Serie hingezogen, die wir 15 Jahre lang zusammen hatten, dass wir sie nicht einfach nur machen wollen, um sie zu machen", behauptet er. Außerdem betont Jared, dass er sich genügend Zeit für die Ausarbeitung und Erstellung nehmen wollen würde, da die Inkarnation von "Supernatural" mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden müsse. Er verspricht, dass die Serie auf jeden Fall "ein Werk der Liebe" sein werde, sollte es zu einem Comeback kommen und dass die "Geschichte sowie die Charaktere so treu" wie möglich gehalten werden würden.

Die Serie "Supernatural" startete mit der ersten Staffel im Jahr 2005 und beendete ihre Laufzeit nach 15 Staffeln im Jahr 2020. Insgesamt hat die Show 327 Folgen zu verzeichnen, in denen die Brüder Sam und Dean Winchester gegen übernatürliche Dämonen, Geister und Kreaturen kämpfen. Nach Beendigung der Show startete das Prequel-Spin-off "The Winchesters", in welchem die Geschichte von Sam und Deans Eltern John und Mary thematisiert wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki, "Supernatural"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Misha Collins, Jensen Ackles, Jared Padalecki, Alexander Calvert

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr Lust auf einen "Supernatural"-Reboot? Ja, auf jeden Fall! Nein, eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de