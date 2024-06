Feiern Jensen Ackles und Jared etwa bei "The Boys"-Reunion?

Gibt es etwa Hoffnung für Fans von "Supernatural"? Das deutet zumindest der Schöpfer der Serie in einem Interview mit Entertainment Weekly an. In diesem teasert Eric Kripke (50), der derzeit auch an der Show "The Boys" arbeitet, an, dass die Schauspieler Jared Padalecki (41) und Jensen Ackles (46) in Zukunft in einer weiteren Serie aufeinandertreffen könnten. "Der Reiz dieser Reunion besteht darin, das Internet zu brechen!", behauptet er und verrät: "Wir werden sehen, ob es das Richtige für die Geschichte ist. Aber ja, es ist mir in den Kopf geschossen, dass es einen Großteil der Welt zerstören würde, wenn wir die beiden zusammen in eine Szene setzen – und das ist verlockend!"

Jensen war in "The Boys" und dessen Spin-off "Gen V" in der Rolle des Soldier Boy zu sehen. Ob sein Serienbruder Jared in der fünften Staffel mit ins Boot geholt wird, ist bislang nicht bestätigt. Zumindest der "Gilmore Girls"-Star würde das Angebot nicht ausschlagen, wie er während eines Deadline-Interviews betonte: "Die Antwort ist ja! [...] Ich denke nicht, dass der Dreh vor nächstem Jahr beginnt, aber ich bin bereit, wenn Eric mich anruft! Ich werde einfach sagen: 'Okay, wann soll ich losfliegen?'"

2020 endete "Supernatural" nach stolzen 15 Staffeln und 327 Folgen. Gemeinsam mit Jensen spielte Jared für rund 15 Jahre in der Serie mit. Auf Instagram meldete sich Letzterer zum Ende der Dreharbeiten mit emotionalen Worten bei seinen Fans. "Ich schreibe das, während ich das letzte Mal ans 'Supernatural'-Set fahre – mein letzter Tag mit Sam Winchester", hieß es und lautete ferner: "Danke für die unglaubliche Menge an Liebe und Unterstützung, die ihr uns in diesen letzten Stunden entgegengebracht habt!"

Jared Padalecki und Jensen Ackles, Schauspieler

Jared Padalecki, Schauspieler

