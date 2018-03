Dieser Super-Daddy ist einfach zum Dahinschmelzen! Mit einem süßen Instagram-Video verzaubert Supernatural-Star Jensen Ackles (39) gerade das Netz. Darin tobt er wie wild geworden mit seiner Tochter Justice Jay (3) – und das nicht ganz ohne Hintergedanken! Denn in dem Clip wird auch fleißig geübt: "Sie denkt, wir haben hier einfach nur Spaß, aber in Wirklichkeit bringe ich ihr ein paar Wrestling-Moves bei." Was wohl Mama Danneel Harris (38) davon hält? Die hat vermutlich genug mit den fast vier Monate alten Zwillingen Arrow Rhodes und Zeppelin Bram um die Ohren.



