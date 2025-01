Jensen Ackles verpasste Chancen auf diese Superhelden-Rollen

Jensen Ackles (46), bekannt aus der Erfolgsserie "Supernatural", hat in seiner Karriere gleich mehrfach um große Rollen konkurriert, darunter einige der legendärsten Superhelden. Laut Just Jared verriet der Schauspieler in einem Podcast-Auftritt, dass er ursprünglich für die Rolle des Sam Winchester in "Supernatural" vorsprach, bevor er sich für Dean, seinen späteren Kultcharakter, entschied. Außerdem war er im Gespräch für die Titelrolle in der Serie "Smallville", musste jedoch letztlich dem späteren Superman-Darsteller Tom Welling (47) den Vortritt lassen. Auch für die Hauptrolle in der Marvel-Komödie "Deadpool" war Jensen im Rennen, konnte jedoch aufgrund von Terminkonflikten nicht dabei sein.

Bei einem "Supernatural"-Event sprach Jensen offen über die verpasste Chance, Deadpool zu spielen, und gab humorvoll zu, dass es vielleicht besser sei, dass es nicht geklappt hatte – vor allem, da seine Ex-Freundin Morena Baccarin (45) im Film als Vanessa, die Partnerin von Ryan Reynolds' Deadpool, mitspielte. Rückblickend betrachtet Jensen das Ganze positiv und lobte die finale Besetzung: "Ich denke, der ganze Cast war großartig. Hätte ich mitgemacht, hätte ich das für viele vermutlich ruiniert." Neben diesen Rollen gab es auch Gerüchte, Jensen sei für den Part des Hawkeye in "Thor" im Gespräch gewesen, doch dazu äußerte er sich bislang nicht öffentlich.

Privat liebt es Jensen, in seiner Freizeit Zeit mit seiner Frau, der Schauspielerin Danneel Harris Ackles, und den drei gemeinsamen Kindern zu verbringen. Das Paar lebt zurückgezogen in Texas, wo Jensen auch ein kleines Brauerei-Projekt gestartet hat. Seine tiefe Freundschaft zu seinen ehemaligen Kollegen aus "Supernatural", insbesondere zu Jared Padalecki (42), pflegt er bis heute allerdings weiterhin intensiv.

Getty Images Jared Padalecki und Jensen Ackles, Schauspieler

Instagram / jensenackles Daneel und Jensen Ackles mit ihren Kindern

