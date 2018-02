Feuriger Muskelauftritt von Florian David Fitz (43) und Matthias Schweighöfer (36)! Nachdem das Schauspielerduo schon den gemeinsamen Kino-Hit "Der geilste Tag" feierte, arbeiten die Bros aktuell an einem neuen Film. In "100 Dinge" spielt das Dream-Team zwei Freunde, die versuchen, über drei Monate als Minimalisten zu leben. Zum Drehstart haben sich die beiden nun auch schon in ihre passenden Rollen-Outfits geworfen: oberkörperfrei!

Andreas Rentz/Getty Images Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz beim Bambi 2016

Auf Instagram zeigen sich die Schauspiel-Hotties zum ersten Drehtag heiß wie nie! Beide posieren nebeneinander mit blank geschwellter Brust und total coolem Gesichtsausdruck. "Drehstart 100 Dinge. Kostüme sitzen. Nur noch die Haare", beschreibt Matthias das aufreizende Foto. Und die Halb-nackt-Offensive der Boys scheint besonders ihren weiblichen Fans zu gefallen. "Heiß seht ihr aus" oder "Bei dem jetzigen Anblick freue ich mich schon auf den Film", sind nur einige der faszinierten Nachrichten ihrer Fans.

Ralf Succo / WENN.com Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

Doch auch einige ironische Kommentare müssen die beiden hinnehmen – wie von ihrem Schauspielkollegen und guten Freund Michael Bully Herbig (49). Denn der drückte Matthias und Florian den sicher nicht ganz ernst gemeinten Spruch "Mann, seid ihr fett geworden" rein!

Getty Images / Johannes Simon Michael Bully Herbig bei der Eröffnung des Bullyversum 2011 in München

