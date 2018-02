Wird sie jetzt auch in den USA ein Star? Sophia Wollersheim (30) sorgt in Los Angeles derzeit für ein Blitzlichtgewitter nach dem anderen! Kein Wunder, denn an der Seite von ihrem Best Buddy Rodrigo Alves (34) ist die TV-Blondine auch ein echter Hingucker. In der 30-Jährigen hat der Real-Life-Ken nämlich seine perfekte Barbie gefunden. Gemeinsam geben die beiden Beauty-OP-Fans so ein skurriles Bild ab, dass sich die Paparazzi in Hollywood momentan um einen gemeinsamen Schnappschuss reißen!



