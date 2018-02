Zufriedener Papa! Seit zwei Wochen sind Silva Gonzalez (38) und Stefanie Schanzleh Eltern der kleinen Ella Marianna. Nachdem das Töchterchen die Hot Banditoz-Sänger ganz schön lange auf die Folter gespannt hatte und einige Tage zu spät zur Welt kam, könnte das Glück beim Paar nun wohl nicht größer sein. Der frischgebackene Vater Silva schwärmte jetzt im Promiflash-Interview über seinen größten Stolz!

Auf der "Mary Poppins"-Premiere in Hamburg plauderten Mama und Papa nun über ihr neues Leben mit dem Nachwuchs – und das sei so entspannt, dass es sogar kurz für Verwirrung bei Silva sorgte: "Ich hab mich schon gewundert, ob die überhaupt von mir ist!", scherzte der quirlige Entertainer, "Ich dachte: Kann doch gar nicht sein, so ruhig, wie sie ist. Sie ist so entspannt und pennt und ich habe sie noch nicht einmal weinen gesehen!" Wenn dem Spross dann doch etwas nicht passen sollte, äußere Ella das deutlich zaghafter als andere Babys: "Es kommt mal so ein 'Mäh'. Dann ist immer relativ schnell klar, was los ist und das wird dann behoben und dann hat sich das auch wieder erledigt!"

Vielleicht hat Ella Marianna aber auch einfach schon ihr Diven-Pulver verschossen: Sie sorgte nämlich schon im Vorfeld bei der kleinen Familie für reichlich Aufregung. Nachdem Stefanie zum ersten Mal im Dezember unter Frühwehen gelitten hatte, ließ sich das Mädchen am Ende zu viel Zeit: Die längst überfällige Geburt musste letztendlich am Valentinstag künstlich eingeleitet werden.

Christian Augustin/Getty Images Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez bei ihrem ersten Paarauftritt nach der Geburt

