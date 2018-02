Beauty-Queen Kim Kardashian (37) ist zurück! In den vergangenen Monaten hat der Reality-TV-Star besonders mit einer Sache für Schlagzeilen gesorgt: seiner kleinen Tochter Chicago West, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde. Jetzt steht die TV-Schönheit selbst endlich wieder im Mittelpunkt. Die dreifache Mami setzt sich wie gewohnt gekonnt in Szene – und hat sich umwerfend schön für das Magazin-Cover der indischen Vogue ablichten lassen!

Instagram / vogueindia Kim Kardashian auf dem Cover der Vogue India

Anzeige

Die Influencerin glänzt für die Märzausgabe des Fashionblattes auf gleich zwei Coverbildern. Für die Titelfotos zeigt Kim einmal mehr, was sie in Sachen Posieren drauf hat. Mit gekonnt lässigem und gleichzeitig laszivem Gesichtsausdruck lehnt die Frau von Kanye West (40) im tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid entspannt an eine Wand aus roten Rosen. Im zweiten Pic zeigt die Fashionista ihren Edgy-Look: Kerzengerade mit süffisantem Blick und einem ausgefallenen roten Dress strahlt Kim nur so vor Selbstbewusstsein.

SAF / Splash News Kim Kardashian in Los Angeles

Anzeige

Es ist nicht das erste Titelseiten-Shooting von Kim für das Modemagazin. Sie stand unter anderem auch schon für die brasilianische oder australische Vogue vor der Kamera – und posierte sogar im Hochzeitskleid mit ihrem Ehemann Kanye für die amerikanische Ausgabe!

Vogue Kim Kardashian und Kanye West auf dem Cover der Vogue

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de