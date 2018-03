Zoe Saip (18) kommt beim anderen Geschlecht bestens an. Die Germany's next Topmodel-Kandidatin sorgt in der Castingshow mit vor allem mit ihrem Beef mit Rivalin Victoria Pavlas (19) für Aufregung. Victoria verriet in ihrem Ärger, dass Zoe angeblich ein Sextagebuch führe und schon 60 Sexpartner gehabt habe. Zum Tagebuch der pikanteren Sorte steht Zoe offen, die Zahl ihrer Bettgefährten korrigierte sie vor laufender GNTM-Kamera dagegen: Es waren 16. Jetzt packt eine Insiderin aus Zoes Umfeld gegenüber Promiflash aus: "Jeder, der die Zoe kennt, kann mindestens einen Jungen aufzählen, mit dem sie Sex hatte, also lügt sie bei der Anzahl sicherlich. [...] In Baden ist sie für ihre wechselnden Sexpartner bekannt."



